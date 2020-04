Im vergangenen Jahr flossen von März bis Mai etwa 43.000 Euro in die Kasse. Ein Polster für besucherschwächere Zeiten, denn der Tierpark hat rund ums Jahr geöffnet. In diesem Frühjahr fehlt nicht nur das Polster, sondern auch die Basis. Alle Bauprojekte wie neue Zäune oder Gehege hat der Förderverein gleich auf Eis gelegt. Das Geld von der hohen Kante muss er zusammenhalten, um den Park damit über Wasser zu halten, sagt Lechelt. Und mit Spenden.

Udo Bleske füttert die Sikahirsche. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Die schwierige Situation hat der Verein publik gemacht und um Futter gebeten. Prompt floss so viel, dass die Mitarbeiter erst einmal nichts mehr annehmen konnten. Salat, Obst und Gemüse sollten ja nicht verderben. Aber für manche Tiere muss Spezialfutter angekauft werden. Fisch für die drei munteren Otter beispielsweise oder frische Mehlwürmer für die Erdmännchen. Dafür hofft der Verein auf Geldspenden.



Und tatsächlich zeigen sich Tierfreunde spendabel: Udo Bleske holt einen Umschlag aus der Tasche und zieht einen 100-Euro-Schein heraus. Aber wird das Spendenaufkommen reichen, wenn die Zwangspause länger dauert? Axel Lechelt verweist auf die Möglichkeit von Tierpatenschaften, einjährig oder dauerhaft. An einer Reihe von Gehegen stehen bereits Schilder von Dauerspendern. Ab 50 Euro im Jahr ist eine solche Patenschaft zu haben. Berechenbare Einkünfte, die den Verein entlasten. Im Gegenzug gilt der Patenpass als Jahreskarte - sobald die Besucher wieder in den Park dürfen.