Auch wenn die Brücke nun wieder passierbar ist, für den Brückenverein sei die Arbeit noch lange nicht abgeschlossen, so Matthias Bornschein. Es sollen Bänke und Schautafeln aufgestellt werden, auch über eine Brückenbeleuchtung wird nachgedacht. Deshalb gibt es im nächsten Jahr auch wieder ein Brückenfest.

Außerdem bietet der Verein Originalteile der Brücke zum Kauf an. Ein neues Geländer musste angefertigt werden, weil das alte zu niedrig war für heutige Vorschriften, erklärt Bornschein. Die geschmiedete Originalsegmente des alten Brückengeländers können nun von Fans erstanden werden und als Terrassengeländer oder Gartenzaun ein neues Leben bekommen. Um allen zu danken, die Anteil hatten am Brückenprojekt, plant der Verein noch eine offizielle Einweihungsfeier am 26. August.