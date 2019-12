Im Mittelpunkt steht eine chinesische Geschäftsfrau. Sie hatte Anfang 2015 das alte Kurkrankenhaus in der Bahnhofstraße in Bad Liebenstein gekauft. Dort wollte sie ein Hotel, eine Sprachschule und eine Klinik für Fernöstliche Heilmedizin einrichten. Ob es auf diesen Geschäftsfeldern in dem Gebäude tatsächlich Aktivitäten gibt, scheint unklar zu sein.