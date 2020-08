Bei einem Verkehrsunfall auf der A4 zwischen Sättelstädt und Eisenach-Ost ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei mitteilte, war aus bisher ungeklärter Ursache ein Kleintransporter in einen Lkw geprallt. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen im Kleintransporter eingeklemmt. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden, der Beifahrer konnte sich eigenständig befreien. Die Polizei sperrte die A4 am Vormittag in Fahrtrichtung Frankfurt.