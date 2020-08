Die Polizei im Wartburgkreis ermittelt wegen eines Jagdunfalls, der sich in der Flur zwischen den Geisaer Ortsteilen Ketten und Walkes ereignete. Wie die Polizei berichtete, waren dort am Mittwoch zwei Männer auf der Jagd nach Wildschweinen. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich ein Schuss aus der Waffe eines Jägers.

Zuletzt kam es 2018 zu schweren Jagdunfällen in Thüringen: Bei einer Erntejagd in Unterwellenborn (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) war ein Jäger getötet worden, in Großsaara (Landkreis Greiz) war ein Mädchen in einer Kleingartenanlage von einem Schuss getroffen und schwer verletzt worden. In der Nähe hatte eine Jagd stattgefunden.