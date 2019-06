Ein langes Sündenregister und ein Haftbefehl führten am Dienstag zur Festnahme eines gewalttätigen Asylbewerbers. Der straffällig gewordene Mann wurde auf dem Bahnhof in Bad Salzungen festgenommen. Wie die Polizei in Suhl mitteilte, lag gegen den 22 Jahre alten Libyer ein Haftbefehl des Amtsgerichts Eisenach vor. Dem Mann werden mehrere Gewaltdelikte, unter anderem in Gemeinschaftsunterkünften in Gerstungen und Merkers, zur Last gelegt. Am 28. Mai soll er einen 30 Jahre alten Polizisten verletzt haben. Der Landrat des Wartburgkreises, Reinhard Krebs (CDU), hatte am 29. Mai sofortige Sanktionen gegen den Libyer verlangt.

Handschellen (Symbolbild). Bildrechte: imago/imagebroker/begsteiger