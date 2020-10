Neun-Monats-Projekt Rhöner Geburtshaus in Dermbach eröffnet

Für die Neugeborenen gibt es einen Wickeltisch, wo sie nach der Geburt untersucht werden. Bildrechte: Ruth Breer

Schon als junge Hebammenschülerin in Erfurt vor über 20 Jahren habe sie gespürt, dass Geburten auch anders möglich sein sollten als im Krankenhaus, sagt Kathrin Knapp. Sie hat lange im Kreißsaal in Bad Salzungen gearbeitet, zuletzt gemeinsam mit Stephanie Weih. Die Landschaftsarchitektin entschloss sich erst nach der Geburt des dritten Kindes, Hebamme zu werden. Ihr viertes Kind brachte sie zuhause zur Welt, mit Kathrin Knapp an ihrer Seite. Ein ganz besonderes Erlebnis, das sie künftig auch anderen Frauen und Paaren ermöglichen wollte – in einem gemeinsamen Geburtshaus.