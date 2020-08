In Thüringen habe Vogel zahlreiche Zukunftsprojekte auf den Weg gebracht. Der Preis soll am 19. Dezember in der Akademie der Point Alpha Stiftung in Geisa verliehen werden. Als Laudator wird der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sprechen. Der Point-Alpha-Preis wird damit zum zwölften Mal verliehen.