In Geisa im Wartburgkreis wird künftig zur SED-Diktatur geforscht. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Das Land Thüringen gibt dafür eine Anschubfinanzierung in Höhe von 700.000 Euro. Die Summe sei auf Initative der CDU-Fraktion in den Haushalt für das kommende Jahr eingestellt worden, hieß es.