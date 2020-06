Nach Protesten Arztfamilie weist Kritik zu Verlegung nach Geisa zurück

Die Familie der Unterbreizbacher Ärztin weist die Kritik am Wechsel des Arztsitzes nach Geisa zurück. Jeder Mediziner habe dazu das Recht, der Zulassungsausschuss habe den Antrag geprüft und genehmigt, heißt es in einer Stellungnahme, die MDR THÜRINGEN vorliegt. Außerdem weist die Familie darauf hin, dass der Wechsel erst zum April kommenden Jahres erfolgen soll und die Ärztin dann auch weiter Patienten aus Unterbreizbach betreuen werde.

Für das Verlegen des Arztsitzes werden zwei Gründe genannt. Zum einen fehlten derzeit in Geisa Ärzte. Zum anderen sei der von der Familie geplante Bau eines Gesundheitszentrums in Unterbreizbach gescheitert. Das Grundstück, das die Gemeinde angeboten hatte, sei dafür nicht geeignet gewesen, so die Familie. In Unterbreizbach war der Wechsel des Arztsitzes nach Geisa stark kritisiert worden. Rund 2.000 Menschen hatten innerhalb kurzer Zeit für den Erhalt der Praxis unterschrieben, 300 Unterbreizbacher waren am Montag zu einer Protestveranstaltung in den Kulturpark gekommen.