Die Geisaer Bürgermeisterin Manuela Henkel (CDU) hat Vorwürfe zurückgewiesen, die Stadt habe eine Ärztin aus Unterbreizbach aktiv abgeworben. Das Verlegen des Arztsitzes hatte in Unterbreizbach für viel Kritik gesorgt. Innerhalb von drei Tagen hatten sich rund 2.000 Menschen an einer Unterschriftensammlung beteiligt, in der der Erhalt der Praxis gefordert wird.

300 Bürger bei Protestveranstaltung

Am Montagabend kamen rund 300 Bürger zu einer Protestveranstaltung in den Kulturpark. Der Unterbreizbacher Bürgermeister Roland Ernst (parteilos) kritisierte eine neue Form des Wettstreits von Gemeinden. Um eine medizinische Unterversorgung in Geisa zu beheben, werde eine neue in Unterbreizbach geschaffen.

Die Geisaer Bürgermeisterin Manuela Henkel bestreitet den Vorwurf, eine Ärztin aus Unterbreizbach abgeworben zu haben. Die Geisaer Bürgermeisterin Manuela Henkel verwies darauf, dass der Zulassungsausschuss dem Antrag der Ärztin auf einen Wechsel zugestimmt habe. Das Gremium sei politisch unabhängig und habe alle Daten geprüft. Bei einer Unterschriftenaktion in Geisa Anfang Juni sei auch nicht der Wechsel einer Praxis gefordert worden, sondern ein zusätzlicher Arztsitz für die Region.