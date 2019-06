In Steinbach / Bad Liebenstein steigt am 15. und 16. Juni das mittlerweile 24. Glasbachrennen. Dann brettern wieder Formel- und Tourenwagen die Bergrennstrecke zum Glasbachstein hoch. Dementsprechend tummeln sich im Thüringer Wald auch hochkarätige Rennsportler und messen sich auf der längsten Bergrennstrecke Deutschlands.

Auf dem Programm für Samstag und Sonntag stehen ab 8:30 Uhr jeweils drei Läufe. Die Starterliste ist dabei vorgeschrieben - beginnend mit den schwächsten Fahrzeugen. Die Fahrer treten dabei in verschiedenen Klassen und Wettbewerben an. Unter anderem werden die Ergebnisse wieder für die Deutsche Meisterschaft, die Luxemburgische und auch die Europameisterschaft im Bergrennen gewertet. Der MDR überträgt am Sonntag, den 16. Juni das Spektakel ab 14 Uhr in einem unkommentierten Livestream.