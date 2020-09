Die Telekom will in Bad Salzungen im kommenden Jahr das Glasfasernetz ausbauen. Rund 8.800 Haushalte in der Kernstadt und im Ortsteil Langenfeld sollen dann über schnelles Internet mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 GBit verfügen können. Dafür sollen 60 neue Verteiler aufgebaut und 142 Kilometer Kabel verlegt werden. Die Kosten für den Ausbau trägt die Telekom. Stadt und Telekom haben dazu am Freitagmittag eine Absichtserklärung unterschrieben.