Beim Ausprobieren Gleitschirmflieger stürzt bei Vacha in die Tiefe

Ein Gleitschirmflieger bei Vacha im Wartburgkreis ist am Samtag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann nach vielen Jahren der Flugabstinenz wieder seinen Gleitschirm ausprobieren. Bei der Vorbereitung befestigte er den Schirm zur Sicherheit an einem stehenden Pkw. Durch eine Windböe wurden Schirm und Mann in die Höhe getrieben.