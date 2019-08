In Thüringen ist erstmals ein Goldschakal gesichtet worden. Das Tier wurde Anfang August im Nationalpark Hainich entdeckt, wie die Parkverwaltung mitteilte. Es wurde bei Craula in der Nähe der Thiemsburg von einer Fotofalle aufgenommen. Goldschakale sind größer als Füchse, aber deutlich kleiner als Wölfe . Sie breiten sich vom Balkan seit Jahrzehnten Richtung Westeuropa aus.

In Deutschland wurde erstmals im Jahr 1997 ein Tier in der Brandenburgischen Niederlausitz dokumentiert. Später wurden sie auch in anderen Bundesländern nachgewiesen. Für Menschen ist der Goldschakal ungefährlich. Nationalparkleiter Manfred Großmann geht davon aus, dass das Tier auf der Durchreise war.

Der Goldschakal ist die einzige in Europa vorkommende Schakalart. Die Tiere fressen so ziemlich alles - von Kleinsäugern, Amphibien und Fischen bis hin zu Insekten, Aas und pflanzlicher Nahrung wie Äpfeln und Früchten. In Schleswig-Holstein wurden 2017 drei Schafe von einem Goldschakal angegriffen und leicht verletzt. Schätzungen zufolge leben mehr als 100.000 Goldschakale in Europa.