Nach dem Tod einer Frau bei einem Wohnungsbrand in Treffurt (Wartburgkreis) gehen bei der Stadt zahlreiche Spendenangebote ein. Bürgermeister Michael Reinz (parteilos) sagte MDR THÜRINGEN, die Hilfsbereitschaft sei "phänomenal". Viele hätten mitgeteilt, bereits Geld auf ein Spendenkonto überwiesen zu haben. Bei den zahlreich angebotenen Sachspenden bat Reinz um Geduld. Es müsse erst abgewartet werden, was die Betroffenen tatsächlich benötigen.

Bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus war am Freitagabend eine 34-jährige Frau ums Leben kommen. Sie war aus bisher ungeklärten Gründen in die brennende Wohnung zurückgekehrt, nachdem sie ihr Baby bei Nachbarn in Sicherheit gebracht hatte. Der Säugling und ein dreijähriges Nachbarskind waren kurzzeitig vorsorglich im Krankenhaus untersucht worden.