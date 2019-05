Naturschutz Grünes Band Thüringen ist Nationales Naturmonument

Mit einem Festakt in Creuzburg bei Eisenach ist am Samstagnachmittag der ehemalige innerdeutsche Grenzstreifen in Thüringen symbolisch als nationales Naturmonument ausgewiesen worden. Der Thüringer Landtag hatte den Weg für den besonderen Schutz des sogenannten Grünen Bandes im vergangenen November frei gemacht.