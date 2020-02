Wartburgkreis Vierseitenhof in Hastrungsfeld brennt völlig nieder

In Hastrungsfeld im Wartburgkreis ist am frühen Donnerstagmorgen ein Vierseitenhof niedergebrannt. Die beiden Bewohner und ihr Hund konnten sich retten. Wie die Polizei mitteilte, brannten neben dem neben dem Wohnhaus auch zwei Scheunen. Seit etwa halb drei sind mehrere Feuerwehren dabei, den Brand zu löschen. Insgesamt sind etwa 150 Feuerwehrmänner im Einsatz. In der Nachbarschaft mussten mehrere Häuser vorsorglich geräumt werden, weil der Brand überzugreifen drohte.