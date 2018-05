"Hessischer Hof": Treffurt hofft auf Hilfe von Prinz Charles

Am Donnerstag sprachen Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), der Treffurter Bürgermeister Michael Reinz (pl) und Stadträte mit Prinz Charles in dessen Residenz in London. Dabei sei es um ein Konzept für den "Hessischen Hof" gegangen, eine Art Bildungswerk für junge Handwerker, bestätigten Reinz und die Staatskanzlei. Prinz Charles hat ein ähnliches Konzept bereits in Schottland umgesetzt. Er lud die thüringische Delegation ein, Dumfries House zu besuchen.