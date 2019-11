83 Jahre alt ist Gerhard Weddig heute. Er hat Thüringer Wurzeln, ist in Meiningen aufgewachsen, erinnert sich an "Peterchens Mondfahrt" im Meininger Theater an der Hand des Großvaters. Im August 1945 ging die Familie in den Westen. Für Film hat er sich schon früh begeistert. Als Student in Frankfurt/Main verdiente sich Weddig damit Geld, am Wochenende Kisten mit Filmen zu den nordhessischen Kinos auszufahren. An der Universität war er Filmvorführer. Seit 1953, erzählt er, hat er im Schmalfilmformat 16 mm aufgenommen, später mit der Videokamera. Zunächst vor allem die Familie, dann aber auch weite Reisen, die ihn mehrfach um die Welt führten.