Der Thüringer Innenminister Georg Maier (SPD) plant einen besseren Schutz für die Feuerwehr bei Rettungseinsätzen. Deshalb werde überlegt, wie genau Einsätze von Feuerwehrleuten in Schadensgebieten bereits im Vorfeld genauer eingeschätzt werden können. Wie das im Einzelnen passieren soll, müsse noch untersucht werden, sagte Georg Maier MDR THÜRINGEN.

Innenminister Georg Maier (SPD) Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel

Der Innenminister zieht beispielweise auch in Erwägung, von Windbruch gefährdete Straßen bei Unwettern komplett für den Verkehr zu sperren. Dann müssten die Feuerwehrleute nicht mehr zu Rettungseinsätzen in ohnehin gefährliche Bereiche fahren und ihr Leben riskieren. Maier kündigte an, zunächst gemeinsam mit Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Polizei jedes Schadensereignis zu analysieren. Das sei auch wichtig, da es immer häufiger zu Stürmen und Hochwasserlagen kommen würde.



Anlass für die Überlegungen ist der tödliche Unfall eines Feuerwehrmanns während des Orkans "Friederike" bei Bad Salzungen. Der 28-Jährige hatte eine Frau aus einem Auto befreien wollen, als er von einem umstürzenden Baum erschlagen wurde.