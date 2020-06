Der Automobilzulieferer JD Norman stellt im Herbst seinen Betrieb ein. Mehrere Hundert Menschen - viele davon im Werk Eisenach - verlieren ihren Job. Das gab der Insolvenzverwalter Holger Leichtle am Donnerstag bekannt.

Kündigungen bei JD Norman in Eisenach

Das Unternehmen habe in den vergangenen Monaten 550 mögliche Investoren angesprochen. Keiner davon habe sich von einem Engagement überzeugen lassen. Nach Angaben von Leichtle erwirtschaftet JD Norman hohe Verluste, eine Fortführung des Geschäftsbetriebs sei nur mit Investitionen in siebenstelliger Höhe möglich gewesen. Insolvenzverwalter Holger Leichtle hat das Aus für JD Norman verkündet. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Bis zum 30. September soll bei dem Automobilzulieferer noch produziert und ausgeliefert werden - danach schließen die Werke in Hörselberg-Hainich und im hessischen Witzenhausen. Den Angaben zufolge sind in Thüringen 450 Beschäftigte betroffen, in Hessen waren zuletzt 150 Menschen angestellt. Mit dem Betriebsrat sei ein Sozialplan vereinbart worden, sagte der Insolvenzverwalter. Die Kündigungen seien aber unvermeidbar.

Protestzug der JD-Mitarbeiter

Nach der Betriebsversammlung am Donnerstag versammelten sich Beschäftigte zu einem Protestzug im Industriegebiet Kindel, dabei trugen sie einen schwarzen Sarg. Auf einem Transparent machten die Mitarbeiter Fehlmanagement, E-Mobilität und Desinteresse der Politik für das Aus verantwortlich. Uwe Laubach von der IG-Metall forderte die Landesregierung auf, für die Region Westthüringen Alternativen zu entwickeln - in den vergangenen Jahren seien hier rund 3.500 Arbeitsplätze in der Autobranche weggebrochen. Uwe Laubach von der IG Metall sprach zu den Demonstranten bei JD Norman. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

JD Norman in Insolvenz von Corona-Krise erfasst

Leichtle hatte sich im vergangenen Jahr noch optimistisch gezeigt, das in die Insolvenz geratene Unternehmen sanieren zu können. Erste Erfolge habe es bereits gegeben. Doch mit der Corona-Krise verschärfte sich die Situation für JD Norman. Zwischenzeitlich wurde die Produktion gestoppt, Kunden nahmen weniger ab. Ein weiterer Punkt sei die unklare Zukunft durch den Strukturwandel in der Autozuliefer-Industrie wegen neuer Antriebstechniken gewesen. Und so kam auch die Suche nach den dringend benötigten Investoren schließlich zum Erliegen.