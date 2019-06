Jean-Claude Juncker erhält am heutigen Montag den Point-Alpha-Preis. Der Präsident der Europäischen Kommission bekommt die Auszeichnung bei einem Festakt auf dem Gelände der Gedenkstätte Point Alpha an der hessisch-thüringischen Grenze überreicht. Dort verlief zu DDR-Zeiten der Eiserne Vorhang. Point Alpha ist der Name eines ehemaligen US-Militärpostens an der Grenze.