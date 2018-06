K+S: Quereinsteiger werden mit verkürzter Ausbildung zu Bergleuten

Metallbauer Martin Schnell aus Kieselbach im Wartburgkreis hat schon in einigen Unternehmen gearbeitet. Meist waren es kleinere Firmen, auf Montage war er unterwegs und die Arbeitstage waren nach acht Stunden oft nicht zu Ende. Jetzt will der 40-jährige Familienvater noch einmal neu starten und Bergmann werden.

Martin Schnell kommt aus einer Bergbau-Familie. Bildrechte: MDR/Ruth Breer So ganz fremd ist ihm das nicht, der Großvater hat in Springen gearbeitet, der Urgroßvater in Merkers. Jetzt hat Schnell ein neues Angebot von K+S genutzt: eine Umschulung, bei der er die dreijährige Ausbildung zum Bergbautechnologen in zwei Jahren absolvieren kann. Während der Lehrzeit bekommt er den Einstiegslohn eines Ungelernten. Das ist weniger als bisher, aber deutlich mehr als ein normaler Azubi erhält. Später wird er deutlich besser dastehen.

Zurück auf die Schulbank

Die Herausforderung für Schnell: wieder Lernen zu lernen, neben Azubis im zweiten Lehrjahr die Schulbank zu drücken. Aber das klappe ganz gut, sagt er. Am Berufswechsel hat ihn gereizt, dass er sich in einem großen Unternehmen weiter entwickeln kann - und dass es feste Arbeitszeiten gibt. Mehr Zeit für Haus und Familie, das ist ihm wichtig. So kann Martin Schnell seine Tochter von der Grundschule abholen. Zuhause setzen sie sich an die Hausarbeiten: sie an ihre - er an seine.

Jan Klimmeck nennt die verkürzte Ausbildung einen "Riesen-Glücksfall". Bildrechte: MDR/Ruth Breer Mit der Theorie kommt Schnells Kollege Jan Klimmeck gut klar: der 32-jährige aus Rheinland-Pfalz hat ein Bergbau-Studium abgebrochen. Die Umschulung sei für ihn ein "Riesen-Glücksfall" gewesen, sagt er. Für Klimmeck liegt die Herausforderung in der Praxis: im Umgang mit großen Maschinen unter Tage und im handwerklichen Geschick.



Die Quereinsteiger sind im September gleich ins zweite Lehrjahr eingestiegen. Die wichtigsten Inhalte des ersten Jahres hat ihnen das Unternehmen in komprimierter Form zum Selbststudium zusammengestellt. Außerdem gab es Extra-Einheiten mit Experten. Ein Experiment, sagt die Ausbildungsleiterin des Werks Werra, Kerstin Staudtmeister. Nach den ersten Prüfungen fühlt sie sich bestärkt: mit den Ergebnissen sei das Unternehmen sehr zufrieden. Die Umschüler seien sehr motiviert und dankbar. Anders als bei den Azubis müssten Werte wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Engagement nicht erst vermittelt werden, sagt die Ausbildungschefin. Und sie seien fordernd: Oberflächlichkeit in der Ausbildung könne sich das Unternehmen nicht leisten.

Nur wenige Bergleute lassen an die Werra locken

Umschulung ist ein Weg, mit dem das Werk Werra der K+S Kali GmbH versucht, seinen Fachkräftebedarf zu decken. Im Jahr 2016, als die Standorte Hattdorf und Unterbreizbach wegen der Entsorgungsprobleme mit viel Kurzarbeit zu kämpfen hatten, wurden keine neuen Mitarbeiter eingestellt. Das wäre nicht zu verantworten gewesen, sagt Werksleiter Kurt Lindhof.

K+S spürt den Fachkräftemangel: Weil sich kaum Bergleute anwerben lassen, bildet das Unternehmen verstärkt aus. Bildrechte: MDR/Ruth Breer In der Folge fehlten im Sommer 2017 300 Mitarbeiter. Diese Lücke wird bis zur Jahresmitte geschlossen sein, sagt Lindhof. 40 Leiharbeiter wurden übernommen, auch Berufsfremde bekamen eine Chance. Geworben hat das Unternehmen in traditionellen Bergbaurevieren wie im Ruhrgebiet und der Lausitz - mit wenig Erfolg. Die Bereitschaft der heimatverbundenen Menschen, ins Werratal zu kommen, sei stark begrenzt, sagt Lindhof.



Verstärkt setzt K+S auf eigene Ausbildung. Innerhalb von zehn Jahren wuchs die Zahl der Azubis von 260 auf 320 - da wird der Platz im Ausbildungszentrum im hessischen Philippsthal schon knapp. Es sei nicht einfach, junge Leute vom Bergbau zu überzeugen, sagt Kerstin Staudtmeister. Anders als in anderen Branchen sind Schnupperpraktika unter Tage nicht möglich. Jetzt nimmt das Unternehmen die Umschüler mit zu Veranstaltungen, um für die Branche zu werben. Und Virtual-Reality-Brillen, mit denen die Interessenten die Arbeitswelt untertage im 3D-Film erleben können. Denn der Fachkräftebedarf besteht weiter: Jedes Jahr gehen nach Unternehmensangaben 150 Mitarbeiter in den Ruhestand.

Eine Grubenfahrt zum Einstand

Nachdem sich die ersten fünf Bergbau-Quereinsteiger gut bewährt haben, hat K+S bereits acht neue Umschüler gefunden, die in diesem Jahr mit der verkürzten Ausbildung starten. Nach dem Bewerbungsgespräch gab es für die künftigen Bergleute eine Grubenfahrt. Das sei gut angekommen, sagt Ausbildungskoordinator Sascha Deist. Überrascht gewesen seien die Bewerber vom Ausmaß der Grube, das der Stadt München mit Vororten entspricht, der großen Werkstatt - und dass auch unter Tage geblitzt wird.