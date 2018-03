Der Salz- und Düngemittel-Hersteller K+S sieht sich wieder auf der Erfolgsspur. Der Konzern konnte seinen Umsatz im zurückliegenden Geschäftsjahr auf 3,6 Milliarden Euro steigern, der operative Gewinn lag mit 271 Millionen Euro um 18 Prozent höher als im Vorjahr. Hauptgrund für die zufriedenen Gesichter auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt am Main: das überaus gute Geschäft mit Salz. Vorstandschef Burkhard Lohr stellte in Aussicht, die Aktionäre am Erfolg teil haben zu lassen. 0,35 Cent sollen pro Aktie ausgeschüttet werden, vorausgesetzt die Hauptversammlung stimmt im Mai dem gemeinsamen Vorschlag von Lohr und dem K+S Aufsichtsrat zu.

K+S-Vorstandschef Burkhard Lohr bei der Pressekonferenz in Frankfurt am Main. Bildrechte: MDR/Heidje Beutel