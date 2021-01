Das Unternehmen K+S hat mit den Vorbereitungen für die geplante Einleitung von Kali-Lauge in die stillgelegte thüringische Kali-Grube Springen begonnen. Wie der Leiter des Werks Werra, Martin Ebeling, MDR THÜRINGEN sagte, schaffen die Bergleute in den kommenden Wochen die Voraussetzungen. So soll die Trennwand zwischen den Kali-Gruben Wintershall in Hessen und Springen in Thüringen durchbohrt werden, um die notwendigen Rohrleitungen verlegen zu können. Um die Maschinen für die eigentliche Bohrung aufstellen zu können, müsse man unter Tage zunächst eine Strecke auffahren und an deren Ende einen Hohlraum für das Bohrgerät schaffen.

Das Regierungspräsidium Kassel hatte die Arbeiten nach eigenen Angaben am 18. Dezember 2020 genehmigt. Unmittelbar davor hatte der Thüringer Landtag die dafür nötige Änderung des Kali-Staatsvertrages zwischen Hessen und Thüringen beschlossen. Die damit geregelte Verlegung der Markscheide - der unterirdischen Grenze zwischen den Grubenfeldern - war Voraussetzung für den Start der Arbeiten.

Verlorene Zeit muss aufgeholt werden

Werksleiter Martin Ebeling sagte, man sei glücklich gewesen, als die Genehmigung drei Tage vor Weihnachten im Unternehmen eintraf. Jetzt setze man alles daran, die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Ursprünglich hatte K+S geplant, Mitte Oktober 2020 mit den Vorarbeiten für die Bohrung zu starten. Nach dem jetzigen Zeitplan, so Ebeling, sollen die Maschinen für die eigentliche Durchbohrung des sogenannten Markscheide-Sicherheitspfeilers im kommenden Sommer aufgestellt werden. Für die Bohrlöcher und die Montage der Rohrleitungen, durch die die Lauge fließen soll, werde man bis Ende 2021 brauchen. Der Zeitplan sei ambitioniert. Für den Betrieb des Kail-Werkes Werra mit Sitz in Philippsthal habe das Projekt aber höchste Priorität, sagte Ebeling.

Alternative für Entsorgung soll Produktion sichern

K+S will seine Laugenabwässer aus der Kali-Produktion ab 2022 in die Kali-Grube Springen einleiten, weil es diese ab dem kommenden Jahr nicht mehr in den Untergrund pressen darf. Die Genehmigung dafür läuft am 31. Dezember 2021 aus. Außerdem ist die Laugenmenge, die in die Werra eingeleitet werden darf, begrenzt und die Entsorgung in den Fluss nur bis Ende 2027 möglich. Das Unternehmen braucht deshalb eine langfristige Alternative.

Um diese zu ermöglichen, haben die Länder Hessen und Thüringen mit der Änderung ihres Kali-Staatsvertrages das Durchbohren des Markscheide-Sicherheitspfeilers erlaubt. Diese unterirdische Trennwand sollte ursprünglich eigentlich tabu sein, um die hermetische Trennung der thüringischen und hessischen Grubenfelder nicht zu gefährden.

Für endgültige Flutung fehlen noch zwei Genehmigungen

Nach der noch ausstehenden Genehmigung durch die Obere Bergbehörde beim Regierungspräsidium Kassel will K+S von Hessen aus zwei Bohrlöcher mit einer Länge von 250 Metern und einem Durchmesser von etwa einem halben Meter Richtung Thüringen in die Trennwand bohren. In diese Löcher werde man die Rohrleitung für die Lauge einzementieren, sagte Werksleiter Martin Ebeling. Dabei sei es besonders wichtig, die Löcher stabil zu halten und zu schützen. Später müsse es jederzeit möglich sein, sie wieder dauerhaft und sicher zu verschließen. Auch dafür habe K+S ein technisches Konzept. Die eigentliche Flutung der Grube Springen mit den vorbehandelten Laugen-Abwässern muss das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz noch prüfen und genehmigen.