Klein ist die Baustelle, aber ziemlich laut: Im Wald bei Springen, gleich gegenüber vom Tierheim, kippen Lastwagen Basaltschotter ab. Ein Bagger bugsiert die Steine mit einer breiten Schaufel in einen Trichter. Über ein Förderband rattern sie hoch zu einem Metallrohr und verschwinden dort durch einen Rost in der Tiefe.

Knapp 400 Meter reicht der Schacht Springen I senkrecht in den Berg hinab, rund fünf Meter misst er im Durchmesser. Allein 13- bis 14.000 Tonnen Schotter werden benötigt, um ihn in der ersten Phase zu füllen, bis zur ersten Sohle des Bergwerks. Oberhalb davon wird eine Dichtung eingebaut. Sie soll verhindern, dass Flüssigkeiten eindringen oder austreten. Deshalb wird ein besonderer Ton verwendet, sogenanntes Bentonit. Es wird mit Lauge zum Aufquellen gebracht und vergrößert dann sein Volumen auf das Zehnfache.

Zwei bis drei Jahre dauern die Arbeiten über- und untertage an so einem alten Schacht, sagt Karl-Heinz Heinemann, der bei K+S für die Verwahrung des Alt-Bergbaus zuständig ist. Weil parallel gearbeitet werden kann, werde man für die 14 Schächte der Grube Springen noch rund zehn Jahre brauchen.

Der Schacht unter dem Rost hat gut 5 Meter Durchmesser und ist fast 400 Meter tief. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Was das kostet? Zahlen nennt K+S nicht, der Schacht Springen I ist der erste, wo das in Niedersachsen in den 1990er Jahren erprobte Verfahren angewendet wird. Doch es geht hier nicht nur darum, das ausgediente Bergwerk sicher zu verwahren. Dort sollen künftig Produktionsabwässer dauerhaft eingelagert werden. In zwei Grubenfeldern wurden bereits 400.000 Kubikmeter Lauge als sogenannte „Versuchsstapel“ eingelagert.