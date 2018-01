Mit der neuen Anlage im hessischen Phillipsthal soll künftig 20 Prozent weniger Salzlauge aus dem Kali-Revier in die Werra gelangen. Außerdem sollen jährlich zusätzlich 260.000 Tonnen Düngemittel gewonnen werden. K+S hat nach eigenen Angaben 180 Millionen Euro in den Bau der Anlage investiert. In der Anlage werden Salzabwässer der Standorte Hattdorf und Unterbreizbach eingedampft sowie Steinsalz und Wertstoffe anschließend getrennt.

Mit der Kainit-Kristallisations- und Flotations-Anlage (KKF) geht das letzte von mehreren Großprojekten in Betrieb. Eine halbe Milliarde Euro hat K+S nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren in den Umwelt- und Gewässerschutz investiert. Umgerechnet auf die Produktion spricht das Unternehmen von Zusatzkosten in Höhe von 50 Euro pro Tonne. Doch es werde weiter geforscht und nach Wegen gesucht, die großen Halden abzudecken und Salzabwässer untertage einzulagern. In vier Jahren darf Lauge nicht mehr in unterirdischen Gesteinsschichten versenkt werden.