Bergbau K+S will Laugenabwasser im Grubenfeld Springen einleiten

Am Beispiel der Schachtanlage Herfa-Neurode in Hessen hat der Konzern das Einstapeln vorgeführt: Dort kommt schon jetzt Lauge in stabilen Rohren in 500 Meter Tiefe an. Kilometerweit fließt sie in Richtung Süden, erklärt Projektleiter Dirk Weigert von K+S. "Die Abgrenzung in Richtung Süden bilden nicht abgebaute Bereiche der Lagerstätte, die kein Wasser durchdringen kann.“