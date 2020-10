Bad Liebenstein Känguru Hubert wieder eingefangen

Känguru Hubert ist wieder zurück im Tierpark Bad Liebenstein. Am Donnerstagnachmittag sei das Tier im Altensteiner Park eingefangen worden, sagte Tierparkleiter Udo Bleske MDR THÜRINGEN. Nach seinen Angaben gelang es vier Mitarbeitern, mit Unterstützung von weiteren Helfern das Känguru an einem Zaun in die Enge zu treiben. Dann konnte einer das Tier schnappen und in die mitgebrachte Kiste stecken.