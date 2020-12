Das Kali-Unternehmen K+S hat sich mit der Gemeinde Herleshausen an der thüringischen Landesgrenze auf einen Vergleich geeinigt. Die Gemeinde gehörte zu einer hessisch-thüringischen Klägergemeinschaft, die rechtlich gegen das Versenken oder Einleiten von Produktionsabwässern des Kaliwerks Werra vorgegangen war.

Seit drei Jahren versucht das Unternehmen, sich mit den Mitgliedern dieser Klagegemeinschaft zu verständigen. In dem Vergleich sichert K+S der Gemeinde Herleshausen zu, die Werra weiter zu entlasten. Außerdem soll an der Werra oder einem ihrer Zuflüsse ein Naturschutzprojekt gemeinsam mit der Gemeinde umgesetzt werden. Im Gegenzug zieht Herleshausen die Klage gegen das Einleiten von Lauge in die Werra zurück.