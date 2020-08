Langer Streit mit K+S

Seit Ende der 1990er-Jahre zahlt das Land dem börsennotierten Unternehmen Kali und Salz (K+S) jährlich Beträge in zweistelliger Millionenhöhe für die Sanierung. Allein im vergangenen Jahr sind laut Umweltministerium 16,4 Millionen Euro geflossen.

Die Verträge aus den 90er-Jahren stellen K+S von den Kosten der Sanierung frei. Dafür stellte der Bund dem Land damals eine feste Summe zur Verfügung. Bei der Sanierung der unterirdischen Hohlräume kam es jedoch zu einer Kostenexplosion, auch weil in die Grube Springen Lauge eindringt und abgepumpt werden muss. Thüringen wollte deshalb die Zahlungen für die Arbeiten in den Gruben in Südthüringen auf 409 Millionen Euro zuzüglich 20 Prozent begrenzen. Seit fast zehn Jahren gibt es nun Streit mit K+S - das Unternehmen beharrt auf die Verträge.

Thüringen will den Bund beteiligen

Das vom Land bereitgestellte Geld sei aufgebraucht, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Donnerstag in Weimar. Thüringen dringt darauf, dass sich der Bund an den Kosten beteiligt, da es Kosten der Einheit seien, sagte der Anwalt des Landes. Thüringen wolle 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht mehr allein dafür geradestehen. Während des laufenden Prozesses wolle Thüringen aber weiter seine Zahlungen leisten, hieß es aus dem Umweltministerium.