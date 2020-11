Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hofft auf eine zügige Verabschiedung des geänderten Kali-Staatsvertrages mit Hessen durch den Thüringer Landtag. Für das mit K+S vereinbarte Ende der Verpressung von Kali-Lauge und eine spürbare Entlastung der Werra sei es nötig, das entsprechende Gesetz noch vor den für Frühjahr 2021 anvisierten Neuwahlen zu verabschieden, sagte Siegesmund bei einer Pressekonferenz in Erfurt. Andernfalls, so Siegesmund, befürchte sie Verzögerungen von mindestens einem Jahr für die Entsorgung der Abwässer unter Tage.

Entsorgung im stillgelegten Bergwerk Springen

Für die geplante Einleitung der salzhaltigen Produktionsabwässer des Bergbau-Unternehmens in das stillgelegte Bergwerk Springen in Thüringen muss der sogenannte Markscheide-Sicherheitspfeiler unter Tage durchbohrt werden. Dabei handelt es sich um eine 200 Meter starke und zwischen 20 und 30 Kilometer lange Wand aus Salzgestein, die die Kaligruben in Hessen und Thüringen voneinander trennt.

K+S hat bei der Oberen Bergbehörde in Kassel beantragt, in diese Wand zwei 50 Zentimeter starke Löchern bohren zu dürfen. Durch diese Löcher sollen Rohre verlegt werden, mit denen Kalilauge von West nach Ost gepumpt wird. Weil der Staatsvertrag zwischen beiden Bundesländern regelt, dass dieser Markscheide-Sicherheitspfeiler nicht angetastet werden darf, haben die Landesregierungen beider Länder eine Änderung vereinbart, die die Landtage in Erfurt und Wiesbaden bestätigen müssen. Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel

Ab 2022 keine Lauge in die Werra

Ministerin Siegesmund betonte am Montag in Erfurt, die Zeit dränge vor allem deshalb, weil K+S ab Januar 2022 keine Lauge mehr in den Boden versenken dürfe. Die dafür erteilte Genehmigung läuft am 31. Dezember 2021 aus. Die Einleitung der Lauge in das Süd-West-Feld der Grube Springen müsse bis dahin stehen. Mit den Vorarbeiten dafür sollte eigentlich im Oktober begonnen werden. Dabei gehe es, so Siegesmund, nicht nur um eine Produktionsperspektive für K+S und damit die Sicherung von gut 4.500 Arbeitsplätzen.

Die alternative Entsorgung - die sogenannte Einstapelung - der zuvor bearbeiteten Lauge diene auch der Entlastung der Werra. Die sei auch im Jahr 2020 der salzhaltigste Fluss Europas. Je früher die Lauge unter Tage entsorgt werden könne, je weniger davon fließe in Werra und in Weser. Bis 2027, so Siegesmund, müsse am Fluss die Wasserrahmenrichtlinie der EU eingehalten werden, die einen guten ökologischen Zustand zum Ziel habe.

Altlast aus der DDR