Wartburgkreis will Wechsel von Kaltennordheim in Kreis Schmalkalden-Meiningen verhindern

Der Wartburgkreis spricht sich gegen einen Wechsel der Stadt Kaltennordheim in den Kreis Schmalkalden-Meiningen aus. Landrat Reinhard Krebs (CDU) sagte bei einer Einwohnerversammlung in Kaltennordheim am Donnerstag, der Wartburgkreis habe viel in Kaltennordheim investiert. Deswegen werde er im Kreistag einen Antrag für den Verbleib der Stadt in "seinem" Kreis stellen. Krebs sagte, er erwarte, dass die Fraktionen dem Antrag in der Kreistagssitzung kommende Woche zustimmen.