Der jetzt genehmigte Speicher befindet sich demnach in rund 700 Metern Tiefe in einem stillgelegten Grubenfeld im hessisch-thüringischen Kalirevier. Mit seiner Kapazität von 400.000 Kubikmetern erhöhe sich das gesamte Speichervolumen auf rund eine Million Kubikmeter. 13,6 Millionen Euro kostete der Speicher.

Die Produktion von Kali und Salz unter anderem in Unterbreizbach (Wartburgkreis) wird durch die Entsorgungsmöglichkeiten begrenzt. Der wichtigste Weg ist das Einleiten von Salzabwässern in die Werra. Im Sommer vergangenen Jahres führte der Fluss allerdings kaum Wasser. Die Produktion musste daraufhin gestoppt werden. Das soll der neue Zwischenspeicher verhindern.

K+S-Vorstand Burkhardt Lohr Bildrechte: dpa

Nach Angaben Lohrs hat die anhaltende Trockenheit dem Konzern im vergangenen Jahr 110 Millionen Euro gekostet. Dank des neuen Speichers könne er dies nun mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen. Die Genehmigung durch das Regierungspräsidium Kassel bezieht sich auf eine zeitlich begrenzte Speicherung. K+S muss die Salzabwässer wieder hochholen. Dazu wurde auf einer schwimmenden Plattform eine Pumpe errichtet. Doch in den nächsten Jahren soll das Verfahren zur Dauerlösung werden und die Entsorgungsprobleme im Kalirevier beenden.



Die Einstapelung soll auch die umstrittene Versenkung im Untergrund ersetzen. Bei dieser Methode werden Salzabwässer in höhere Bodenschichten entsorgt, was dem Konzern seit Jahren Ärger mit Kommunen und Umweltschützern einbringt. Ab Ende 2021 will K+S darauf verzichten.



Bei der Einstapelung gibt es bei der Nutzung alter Grubenbereiche laut der Genehmigungsbehörde in Kassel dagegen keine Sicherheits- und Umweltrisiken. Der neue Speicher sei weit unter dem Grundwasser.