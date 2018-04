Auf der A4 zwischen Wommen und Gerstungen ist am Dienstagmorgen ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen stellte ein rumänischer Lkw-Fahrer sein Fahrzeug möglicherweise wegen einer Panne am rechten Fahrbahnrand ab. Als er den Lkw verließ, wurde er von einem weiteren Lkw überrollt und tödlich verletzt. Fahrer und Beifahrer des zweiten LKW erlitten einen Schock und wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sachverständige der DEKRA rekonstruieren nun den Unfallhergang.