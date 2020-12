Wartburgkreis Großbrand in Industriegebiet: Polizei warnt vor starker Rauchentwicklung

Etwa 2.000 Tonnen Schrott und Autoteile stehen in einem Wertstoffstoff in Merkers in Flammen. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Der Brand brach in der Nacht zu Freitag aus.