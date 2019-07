Die Staatsanwaltschaft Meiningen ermittelt gegen Schüler aus Mihla wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (Archivbild). Bildrechte: dpa

Nachdem die Abschlussklasse einer Regelschule im thüringischen Mihla (Wartburgkreis) mit einer Parole aus der rechtsextremen Szene auf einem Foto posierte, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Meiningen. Es gebe ein Verfahren wegen des Verdachts einer politischen Straftat, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag in Meiningen.



Nach Angaben des Sprechers wird konkret geprüft, ob eine Straftat wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorliegt. Die Schüler hatten unter anderem mit einem Transparent posiert, auf dem ein Satz stand, der auch in einem Lied der rechtsextremen Band Kraftschlag auftaucht: "Trotz Verbot sind wir nicht tot".