Was Manfred Großmann, der Leiter des Nationalparks Hainich, im vergangenen Jahr in Teilen seiner Wälder erlebte, hat auch ihn emotional getroffen. Ohnmacht und Hilfslosigkeit, wenn Buchen, die dort 100 Jahre alt wurden, innerhalb von wenigen Wochen absterben. Wenn es im Wald an den Südwesthängen des Hainich im Sommer nicht mehr schattig, sondern ziemlich licht war, weil die Bäume nur noch kleine Blätter ausgetrieben oder ihr Laub bereits abgeworfen hatten. Man muss nicht nach Australien schauen, um zu sehen, welche Folgen der Klimawandel hat, sagt Großmann. Der Wald hat sich mancherorts in sehr kurzer Zeit gravierend verändert.

Anders als im Wirtschaftswald bedeutet das Buchensterben für den Nationalpark keinen finanziellen Schaden. Dort werden auch keine neuen Bäume angepflanzt. Großmann sieht seine Aufgabe als die eines nüchternen Beobachters: wenn ein Baum stirbt, wird er zu Totholz, das ist ein natürliches Ereignis. "Wir schauen einfach, was passiert, beobachten, wie die Natur damit umgeht und - lernen." Mehr noch: der unerwartet schnelle Wandel im Wald ist eine Herausforderung für die Forschung, und da sieht Großmann den Nationalpark Hainich in einer besonderen Verantwortung.

Nationalparkleiter Manfred Großmann erklärt vor einer Schautafeln Besuchern den Nationalpark Hainich. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Überall in Deutschland stellen sich Forstleute die gleichen Fragen: wie geht es weiter im Wald? Welches sind die Baumarten der Zukunft, was wird sich durchsetzen, wenn die Buche Platz macht? Was kommt auf den Wald zu, wird es neue Tier- und Pflanzenarten geben? Wie setzen sich Pilze und Insekten durch, wenn das Klima wärmer und die Bäume schwächer werden? Diese Fragen könnten mit Hilfe des Nationalparks Hainich beantwortet werden, sagt Großmann. Zum einen ist er mit 5.400 Hektar der größte nutzungsfreie Laubwald in Deutschland. Neben Buchen wachsen dort rund 30 andere Laubbaumarten. Zum anderen wird die Waldentwicklung dort schon seit 20 Jahren genau erforscht. Das sei eine "hervorragende Grundlage", so der Nationalparkchef.