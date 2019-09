Geisa Point Alpha Stiftung hofft auf neuen Direktor

Das "Haus an der Grenze" beherbegt das Museum der Gedenkstätte "Point Alpha" in Geisa. Bildrechte: MDR/Lily Meyer

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wollte sich bei der Diskussion nicht dazu äußern, in welcher Form sich Thüringen an den Kosten einer Direktorin/ eines Direktors beteiligen wird. Er verwies auf Gespräche unter anderem mit Kulturminister Benjamin Hoff. Die Stiftung ist Trägerin der Gedenkstätte an der Grenze von Hessen (Rasdorf) zu Thüringen (Geisa) in der Rhön. Früher war dort ein Beobachtungsposten der US-Armee.