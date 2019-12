Eisenach Keine Werksferien bei Opel

Beim Autobauer Opel in Eisenach fallen die Werksferien in diesem Jahr aus. Zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr werde der Grandland X Hybrid von der Belegschaft vorbereitet, sagte der Betriebsratsvorsitzende Bernd Lösche. Deshalb bleibe ein Großteil der 1.400 Opelaner im Werk.

Der Plug-in-Hybrid Grandland X soll ab 2020 in Eisenach vom Band laufen und kann dann elektrisch und mit Verbrennungsmotor fahren. Die Reichweite des Elektromotors beträgt knapp 60 Kilometer. Nach Opel-Angaben müssen bis zum Start der Produktion die Fertigungstrassen angepasst werden.

Auch beim Kalikonzern K+S hat nur ein Teil der Mitarbeiter am Standort Unterbreizbach frei. Die übrigen seien mit Reparaturen unter Tage beschäftigt, wie der Konzern mitteilte. Das Werk Werra beschäftigt an den Standorten in Hessen und Thüringen fast 4.400 Menschen.