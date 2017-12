Ein Nasslager in einem Pollmeier-Sägewerk Bildrechte: dpa

Der Sägewerks-Unternehmer spendete in diesem Jahr 100.000 Euro an die SPD. Pollmeier ist nach Angaben des Bundestags gleichzeitig der einzige Spender aus den neuen Bundesländern, der 2017 mehr als 50.000 Euro an eine politische Partei gegeben hat.



Von Unternehmen und wohlhabenden Bürgern hat die CDU im Wahljahr 2017 Großspenden in Höhe von rund 2,9 Millionen Euro erhalten. An die FDP flossen rund 1,9 Millionen Euro, an die Grünen 373.000 Euro und an die SPD 350.000 Euro. Laut Parteiengesetz müssen Einzelspenden von mehr als 50.000 Euro unverzüglich der Bundestagsverwaltung mitgeteilt werden, die die Namen der Spender und die Höhe der Zuwendung dann öffentlich macht.