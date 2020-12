Im Winter ist es licht im Rathenaupark. Die großen Laubbäume am stark abschüssigen Hang oberhalb des Burgsees sind kahl, von ganz oben ist das Ufer zumindest zu erahnen. Im Sommer ist das anders, da ist es hier schattig. 20 Meter breite Sichtachsen zum See – in so einem kleinen Park bringen die nichts, ist Beate Lindemann überzeugt. Im Gegenteil: "Unsere großen Bedenken sind, dass durch die Sichtachsen und das weitere Auflichten der Park heißer und trockener wird, dass dadurch mehr Bäume absterben und dass es auch für das Klima in der Stadt nicht gut ist."

Die Sichtachsen könnten auch mehr Feinstaub und Lärm ins Kurgebiet tragen, befürchtet sie. Gemeinsam mit ihrem Mann und mit Hilfe ihrer Tochter hat Beate Lindemann eine Online-Petition ins Leben gerufen. Titel: "Verhindern Sie die Rodung von 75 gesunden Bäumen im Rathenaupark in Bad Salzungen". Innerhalb einer Woche hatten bereits mehr als 1.000 Unterstützer unterschrieben.

Vergreiste Bäume und Ersatzpflanzungen

Heiko und Beate Lindemann haben gegen die geplanten Baumfällungen eine Petition ins Leben gerufen. Bildrechte: MDR/Ruth Breer Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) wundert sich, dass es nicht noch mehr sind. Bei diesem Titel, sagt er, hätte er auch unterschrieben. Allerdings lasse die Petition Wesentliches weg und stelle die Pläne einseitig dar. Von den 72 Bäumen, die gefällt werden sollten, seien keineswegs alle gesund. Rund 30 seien leicht bis mittelstark geschädigt. Andere seien nach Angaben von Fachleuten "vergreist", müssten also ohnehin in 10 bis 15 Jahren spätestens gefällt werden. Und die Petition erwähne auch nicht, dass zahlreiche Ersatzpflanzungen geplant sind. So soll ein Grünstreifen als Sichtschutz zur Erzberger Allee entstehen. Nach Angaben der Stadt sind am Burgsee und im Park insgesamt 98 Fällungen geplant - und 82 Ersatzpflanzungen. Und zwar mit Bäumen, die deutlich klimabeständiger sein sollen und auch längere Trockenzeiten überstehen, sagt Bohl.

"Wunderbares Projekt" mit hoher Förderung

Der Rathenaupark soll nach den Plänen von Landschaftsarchitekten aus Dresden nicht nur lichter und schöner, sondern auch artenreicher werden, berichtet der Bürgermeister: Auf den Lichtungen sind Blumenwiesen geplant, Biotope für Insekten. Ein großer neuer Spielplatz ist vorgesehen, ein einfacheres Wegenetz mit weniger Bodenversiegelung. Die neuen Wege sollen trittsicher, weniger steil und wetterfest sein. Das alles gehe unter in der Diskussion um die Baumfällungen, bedauert Bohl.

Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) meint, die Petition unterschage wesentliche Punkte. Bildrechte: MDR/Ruth Breer Das sei schade, denn die Stadt arbeite seit 2016 an diesem "wunderbaren Projekt", See und Park aufzuwerten – und bekomme 80 Prozent der rund 5 Millionen-Investition als Fördermittel von der EU. Das Vorhaben sei auch, sagt Bohl, gemeinsam mit den Salzunger Bürgerinnen und Bürgern entwickelt worden. "Wir haben viele Bürgerrundgänge gemacht mit großer Teilnahme, und die Bürger, die dabei waren in den letzten Jahren, waren alle begeistert."

Bäume fehlen für das Kur-Klima

Beate und Heiko Lindemann sind das nicht. Sie sagen, es sei schwer, von der Stadt Informationen zu dem Projekt zu bekommen. Der Bürgermeister habe ohne Frage viel für die Stadt getan, aber "das mit den Sichtachsen geht zu weit." Ähnlich sieht es Bernhard Frey vom NABU, der im Naturschutzbeirat des Wartburgkreises mitarbeitet. Die Bäume würden für das gute Klima im Kurort fehlen, sagt er. Die Stadt müsse die großen alten Bäume pflegen und neue dazu pflanzen. Frey bezweifelt, dass sich auf den geplanten Lichtungen artenreiche Wiesen entwickeln. "Das funktioniert nicht", meint er und verweist auf die Freifläche am Denkmal für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Da gebe es kaum Blumen und Insekten, und so werde es auch bei den neuen Lichtungen werden. Ein Paar, das im Park spaziert, schließt sich den Kritikern an. Wer so viele Bäume fälle, sagt der Mann, sei "einfach nicht auf der Höhe der Zeit."

Gegenpetition und Gesprächsangebot

Inzwischen hat ein Stadtratsmitglied der Freien Wähler eine Gegen-Petition gestartet: "Für einen gesunden, artenreichen und sicheren Rathenaupark in Bad Salzungen". Bis Freitag hatten lediglich 175 Menschen unterschrieben. Angesichts des Gegenwinds für das Kurpark-Projekt scheint sich etwas zu bewegen. Die Stadt hat am Freitag in einer Pressemitteilung noch einmal das Anliegen der neuen Parkgestaltung erklärt.