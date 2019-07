Die große Menge Schadholz von vertrockneten Buchen stellt das größte Thüringer Laubholzsägewerk vor Herausforderungen. Das Unternehmen Pollmeier in Creuzburg hat seinen Lieferanten mittlerweile einen Leitfaden für die Auswahl des Holzes an die Hand gegeben.

Das Sägewerk nimmt nur Stämme an, bei denen die Schnittfläche höchstens zu einem Viertel sichtbar geschädigt ist. Bildrechte: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG

In den kommenden vier Monaten will das Unternehmen weiter testen, wie sich Buchenholz mit Trockenschäden verarbeiten lässt. So wird beispielsweise geprüft, ob die Bretter bei der Trocknung reißen und wie sich das Holz streichen, imprägnieren und verkleben lässt. Bis Ende November übernehme das Unternehmen das wirtschaftliche Risiko, so Gräbedünkel.



Einen drohenden Rohstoffmangel sieht er nicht. Das Werk sei auch künftig auf frische Buchen normaler Qualität angewiesen, um hochwertiges Schnittholz zu erzeugen. Das sei auf dem Weltmarkt besonders gefragt. Mit den Standorten Creuzburg, Aschaffenburg und Malchow betreibt Pollmeier das größte Laubholzsägewerk Europas.