Das Geld war in Kaffeepackungen versteckt. Bildrechte: Zollfahndungsamtes Dresden

Bei einer Großrazzia in Ruhla und Behringen im nördlichen Wartburgkreis haben Polizei und Zoll eine scharfe Pistole mit Magazin und dazugehörigen Patronen sowie 310.000 Euro Bargeld sichergestellt. Wie ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Dresden sagte, waren bei der Aktion am Donnerstagmorgen mehr als 160 Beamte im Einsatz.

Sie durchsuchten drei Wohnhäuser in Ruhla und Behringen. Hintergrund war der Verdacht auf Verstöße gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz. In einem Gebäude in Ruhla fanden die Beamten zudem eine bereits abgeerntete Marihuana-Plantage mit dazugehörigem Equipment wie Heizstrahler und Abluftfilter. Dieser sollte verhindern, dass der typische Geruch der Pflanzen nach außen dringt.