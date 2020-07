Ruhla Hotelgäste verschwinden ohne zu zahlen

In Ruhla im Wartburgkreis hat es sich ein Pärchen auf Kosten einer Gästehausbetreiberin gut gehen lassen. Nach Polizeiangaben hatten sich der Mann und die Frau von Mittwoch bis Samstag in ihrem Gästehaus eingemietet. Als die beiden sich am Samstag nicht bei der Betreiberin meldeten, sah sie nach und stellte fest, das sie ohne zu bezahlen abgereist waren und stattdessen ein Kissen sowie Besteck im Wert von 40 Euro mitgenommen hatten.