Der Verdacht auf eine Schlange in einem Supermarkt hat sich nicht bestätigt: Nachdem die Räume in Tiefenort im Wartburgkreis mit einer speziellen Substanz zur Schädlingsbekämpfung begast wurden, wurde kein Reptil gefunden. Bürgermeister Ralf Rubisch teilt am Freitag mit, der Supermarkt sei wieder freigegeben worden und könne mit Waren befüllt werden. Am Montag solle der Laden wieder öffnen. Zuvor hatte der Schlangen-Experte Uwe Ringelhan von einer Reptilienauffangstation im hessischen Sontra für den Markt Entwarnung gegeben.

Mitarbeiterinnen des Supermarkts in Tiefenort räumen vor der Begasung wegen eines Schlangenverdachts Regale aus. Derzeit werden die Regale wieder eingeräumt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK