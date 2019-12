Die Frau war mit großen Plänen nach Bad Liebenstein gekommen. Die Chinesin, die bereits seit Ende der 1990er-Jahre in Deutschland wohnt, wollte in dem alten und maroden Gebäude ein Hotel eröffnen. Dazu sollten auch eine deutsch-chinesische Sprachschule und ein Zentrum für fernöstliche Heilmedizin entstehen. Bis heute scheint nur die Fassade und ein Teil der Innenräume saniert zu sein. Doch was bereits ein Jahr nach dem Kauf des Gebäudes auffiel: An der Adresse siedelten sich Firmen an. Im Handelsregister finden sich 14 Unternehmen, die alle von Chinesen gegründet wurden und ihren Sitz in dem Gebäude in Bad Liebenstein haben. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass die Firmen keinen echten Geschäftszweck verfolgten. Dafür aber meldeten sich immer mehr Chinesen in Bad Liebenstein. Nach MDR THÜRINGEN-Recherchen wurden diese zunehmenden Einreisebewegungen bereits im Herbst 2016 deutlich. Denn die zuständige Ausländerbehörde des Wartburgkreises registrierte eine enorme Zunahme von Chinesen, die sich um eine Aufenthaltserlaubnis in der Stadt bemühten.