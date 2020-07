Die "Simson-Schrauberwerkstatt" aus Schweina im Wartburgkreis hat sich am Donnerstag in Berlin in der Endrunde einer Jury der Robert Bosch Stiftung vorgestellt. Der Verein "Stadt in der Stadt" will mit seinem Projekt eine Förderung im Wettbewerb "Neulandgewinner" erreichen. Vereinschef Vaiko Weyh sagte MDR THÜRINGEN, das Gespräch sei "super gelaufen".