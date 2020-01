Menschen beim Zukunftsstammtisch in der Gaststätte "Messerstübchen" in Steinbach, einem Ortsteil von Bad Liebenstein

Menschen beim Zukunftsstammtisch in der Gaststätte "Messerstübchen" in Steinbach, einem Ortsteil von Bad Liebenstein

Im "Messerstübchen" rücken sie zusammen, bis alle rund 35 Menschen Platz gefunden haben, Jung und Alt dicht an dicht. Das Stübchen mitten in Steinbach ist eine Mischung aus Dorfladen, Bäckerei und Gaststätte. Auf den Tischen stehen Teller mit Fettbroten, dazu gibt es Bier. Zum Auftakt wird angestoßen, dann geht’s los.

Der Bad Liebensteiner Bürgermeister Michael Brodführer moderiert, aber jeder kann kommen und mitreden - Stammtisch eben. Es wird auch mal lauter, nicht immer sind sich alle einig. Trotzdem arbeitet die Runde in mehr als zwei Stunden viele Themen ab, es werden Arbeitsgruppen gebildet, Termine vereinbart, Argumente ausgetauscht. Es ist bereits das 21. Treffen des Zukunftsstammtischs, der im Juni 2017 gegründet wurde. Viele, die dort sitzen, sind ohnehin schon in einem oder mehreren der 14 Vereine des Ortes aktiv – vom Wintersport bis zum Karneval.

Die Runde soll die "Gegenbewegung" schaffen zum jahrelangen Abwärtstrend, sagt der Bürgermeister. In den letzten zwei Jahrzehnten sank die Zahl der Einwohner um ein Viertel auf rund 1.100. Das Bergdorf am Thüringer Wald hat viele Probleme: schwierige Hanglagen, schlechte Infrastruktur, Industriebrachen und Leerstand. Der Zukunftsstammtisch geht dagegen an: Hier werden Ideen besprochen, wie der Ort wieder attraktiver werden kann, damit junge Leute bleiben oder sogar hierher ziehen. Nach zweieinhalb Jahren ist einiges bereits umgesetzt: die Heimatstube wurde umgestaltet, Geld in den Kindergarten investiert. Es gibt Bankpatenschaften, damit die Sitzgelegenheiten im Ort in Schuss bleiben – und eine Mitfahrbank als Alternative zum Nahverkehr.